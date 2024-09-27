Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet kazalarını önlemek için sürücüleri denetledi

Eskişehir'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada, 27 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Ekipler, belge ve ekipman eksikliği nedeniyle bazı sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden gerekli cezai işlemleri uyguladı.

Ceza verilen sürücülerden Ozan Aybaşı, gazetecilere, kaskı olduğunu ancak sigara almak için durduğundan dolayı çıkardığı için bir daha takmadığını söyledi.