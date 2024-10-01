Eskişehir'de serebral palsili çocuk geçirdiği ameliyat sayesinde yere sağlam basacak

Serebral palsili (beyin felci) 8 yaşındaki Eyüp Efe Altun, yere daha sağlam basması için Eskişehir Şehir Hastanesinde ameliyat edildi.

Ortopedi Uzmanı Dr. Onur Gök öncülüğündeki ameliyatta, Altun'un bacaklarındaki eğrilik ve doku bozuklukları düzeltildi. Belden aşağısı alçıya alınan Altun, doktor gözetiminde geçirdiği 3 günün ardından taburcu edildi.

Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın yere daha sağlam basması için yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat geçirdiğini belirterek, çocuğun ayak kısmının belirli bir süre alçıda olacağını dile getirdi.

Daha sonra fizik tedavinin sürece eşlik edeceğini anlatan Gök, şöyle devam etti:

"Hastamızın ameliyatında kas kasılmalarıyla meydana gelen kemikteki anormallikleri, kemiği kontrollü bir şekilde kırarak düzelttik. Gerilmiş olan kas kirişlerini de gevşettik. Şu anda düzgün bir yere basma durumu elde etmiş durumdayız. Serebral palsi hastalığı ortopedi açısından maalesef biten bir rahatsızlık değil. Kasılma sinyalleri sürekli olarak beyinden kaslara iletildiği için biz belli aralıklarla kasılma oluşan yerlere müdahale edeceğiz. Şu anda sağ alt kısmını düzeltmiş olduk. Eğer bundan sonraki süreçte başka noktalarda sorun oluşursa bununla alakalı yeni ameliyatlar planlayabiliriz."