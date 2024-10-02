AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan "okullarda temizlik hizmetleri"yle ilgili açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentteki 407 okul ve kurumda yaklaşık 1500 temizlik personelinin görev yaptığını belirterek, okullarda temizlik ve hijyen sorunu olmadığını bildirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, okullarda temizlik hususuna ilişkin kentte yapılan bazı açıklamaları üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Gürhan Albayrak, "CHP'li arkadaşlar bu konuyu da es geçmemiş. Onlara bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Okullar ve öğrenci evlatlarımız, belediyeler üzerinden siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir." dedi.