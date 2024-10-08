Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin, evinde uyuşturucu bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 103 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 2 dedektör, 9 adet av tüfeği fişeği, 15 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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