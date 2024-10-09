Eskişehir'de halk sağlığı eğitimleri sürüyor

Eskişehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi arasında imzalanan "Eskişehir’deki Okullarda Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Protokolü" kapsamında öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların sağlığına yönelik farkındalığı artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan protokol çerçevesinde Uzman Dr. Seval Çalışkan Pala tarafından öğretmenler bilgilendirildi.