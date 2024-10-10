Iraklı hekimlere Eskişehir'de girişimsel radyolojiyle ameliyatsız tedavi eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, Iraklı meslektaşlarına ameliyatsız kapalı yöntemle yapılan tedavileri uygulamalı öğretti.

Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berat Acu ve Prof. Dr. Fahrettin Küçükay tarafından bazı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri, Irak'tan gelen 8 hekim tarafından gözlemlendi.

Uzmanlar konuklarına, iyi ve kötü huylu tümörler, bacak varisleri, testis toplar damarında anormal genişleme ve yumaklaşma ile görülen varikosel hastalıkların tedavisini uygulamalı olarak anlattı.

Prof. Dr. Acu, gazetecilere, girişimsel radyoloji alanında damar içi ve damar dışı yöntem olmak üzere multidisipliner anlayışla hastaların sorunlarına çözüm bulduklarını, tedavilerde tamamen kapalı yöntemleri kullandıklarını söyledi. Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanında önde gelen ülkelerden olduğunu vurgulayan Acu, "Bunun nedeni gerek yetişmiş insan potansiyeli gerekse hastanelerin iyileşen altyapısı ve cihaz parklarımızın gelişmişliği. Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Orta Doğu'dan meslektaşlarımız eğitim almak amacıyla geliyor. Onlarla yaptığımız işleri paylaşıyor, eğitimler veriyoruz. Bizim tecrübelerimizden faydalanarak onlar da kendi ülkelerinde bu işleri yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Acu, diğer illerde de girişimsel radyoloji eğitimlerinin verildiğini, sağlık alanında öncü çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. - "Kullanılan malzemeleri bizzat gözlemleyerek anlamak bana çok şey kattı" Prof. Dr. Küçükay da Türkiye'nin girişimsel radyoloji alanında çok değerli isimlere sahip olduğunu, bu durumun vatandaşlar açısından büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Sağlıkta yapılan atılımın sonuçlarının görüldüğünü belirten Küçükay, şunları kaydetti: "Buraya gelen meslektaşlarımıza yardımcı oluyoruz, fikir sahibi olmalarını sağlıyoruz. Telefon numaralarımızı paylaşıyoruz. Kongrelerde bir araya geliyoruz. Bazen destek için bizi çağırdıkları oluyor, yurt dışına seve seve gidiyoruz. Burada amaç, bilgilerin paylaşılması. Aynı zamanda bilimsel ortama katkı sunuyoruz. Türkiye'nin üst düzeyde doktorlarının olmasının sebebi budur. Girişimsel radyoloji alanını anlatmaya çalışıyoruz. Daha da bilinçlenmeye ihtiyacımız var."