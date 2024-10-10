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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:47
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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan firari hükümlü A.Y'nin Odunpazarı ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.Y. gözaltına alındı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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