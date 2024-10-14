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        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı

        Eskişehir'de, "Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:37 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:06
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        Eskişehir'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı" başladı
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        Eskişehir'de, "Uluslararası Sanat Çalıştayı" düzenleniyor.

        Eskişehir Valiliğinin himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleşen "Uluslararası Sanat Çalıştayı" Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarıyla başladı.

        Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kültür ve sanat alanında önemli bir kent olduğunu söyledi.

        Organizasyonla kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalara katkı sunacaklarını vurgulayan Aksoy, "19 Ekim'de yapılan çalışmalar, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün sergi salonunda Eskişehirlilerle paylaşılacak. Bütün Eskişehirlileri bu sergiyi izlemeye davet ediyorum. Bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Çalıştayın Proje Yönetmeni Günseli Toker ise cuma gününe kadar sürecek atölye çalışmalarında ortaya çıkacak eserlerin yer alacağı serginin açılışını yapacaklarını kaydetti.

        Atölye çalışmalarında yağlı boya, akrilik, heykel ve tekstil gibi farklı disiplinlerin yer aldığını aktaran Toker, "Keyifli bir çalıştay olacağına inanıyorum. Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce her şey çok güzel organize edilmiş. Dört dörtlük her şeyi hazırlamışlar. İstediğimizin çok üzerinde güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bizler de güzel eserler üreteceğimize inanıyorum." diye konuştu.

        Çalıştaya 19 sanatçının katıldığını belirten Toker, "Sanatçılarımızın 4 tanesi Lüksemburglu, 2 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden, diğer sanatçılarımız Türk. 4 tane de Eskişehirli yerel sanatçımız var." dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak da atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlikte, sanatçılarla bir araya geldi.

        Etkinlikte katılımcılar, farklı teknik ve yaklaşımlarla eserlerini ortaya koyan sanatçıların çalışma sürecini gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buluyor.

        Atölye çalışmalarında ortaya çıkacak eserlerin yer alacağı ve küratörlüğünü Fırat Çakmak'ın yapacağı sergi, 19 Ekim'de Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılacak.

        Atölye çalışmalarına katılacak sanatçılar arasında Anne Marie Grimler, Assy Jans, Aydın Şölenay, Erdal Uzunoğlu, Erhan Şanal, Fırat Çakmak, Gabrielle Reeves, Günseli Toker, Hava Küçüköner, İrfan Dönmez, Jacques Schmitz, Mustafa Küçüköner, Nicole Huberty, Nora Byrne, Özgür Soğancı, Rıdvan Coşkun, Robin Çoban, Semra Hasgüleç ve Vildan Dadasınlı gibi ulusal ve uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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