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        Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı Gaziantep'te yakalandı

        Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:50
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        Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı Gaziantep'te yakalandı
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        Eskişehir'de telefonla aradıkları kişileri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, Gaziantep'te gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişilerden parmak izi incelemesi bahanesiyle altın ve döviz aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Zanlıların kullandığı aracı tespit eden polis, plaka tanıma sistemlerini inceledi. Eskişehir'den Gaziantep'e gittiği belirlenen Z.T. (27), G.T. (23) ve İ.A. (17), Nurdağı ilçesi girişinde yol kontrol noktasında yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada salça kovasının içine poşetlenerek saklanmış yüklü miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve Eskişehir'e getirilen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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