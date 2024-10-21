Sivrihisar'da Muhtarlar Günü kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Hızırbey Mahallesi Muhtarı Yasemin Koca, muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin iradesi ile seçilmiş olan muhtarların devletle vatandaş, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Koca, "Bir yönümüzle devleti, bir yönümüzle milleti temsil etmekteyiz. Gece gündüz demeden, vatandaşlarımızın gerek devletle olan işlerinde gerekse özel işlerinde ilk çalacağı kapı olduğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle her türlü fedakarlıkla görevini ifa etmekte olan tüm meslektaşlarımı yapmış oldukları hizmetlerden dolayı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.