Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi törenle açıldı

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan 24 derslikli TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yapımı tamamlanan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de yapımı tamamlanan 24 derslikli TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

        Eskişehir Valiliği ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, okulda 216 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında yatırımlar açısından oldukça umut verici bir tablo sergilendiğini kaydeden Aksoy, "Ekim 2024 itibarıyla 5 okul öncesi, 2 ilkokul, 4 ortaokul ve 2 lise inşa edilmiştir. Ayrıca 9 okul öncesi, 4 ilkokul, 2 ortaokul, 3 meslek lisesi, 1 pansiyon ve 1 Anadolu lisesinin yapımı devam etmektedir. Hayırseverlerin katkılarıyla 3 yeni eğitim kurumu ilimize kazandırılmıştır. Bunlardan biri de TEV Tuna-Orhan Nail İzgi Anadolu Lisemizdir. Eskişehirliler, eğitime her zaman destek olmuş ve hayırseverlerimiz ilimize yeni okullar kazandırmıştır." diye konuştu.

        Devletin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin katkılarıyla Eskişehir'i eğitimde daha iyi bir noktaya taşımaya devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Eğitim yatırımlarına iş insanlarının, derneklerin ve vakıfların katkısını oldukça önemsiyoruz. Eğitime maddi ve manevi destekte bulunan hayırseverlerimiz, çocuklarımızın eğitimine ve ülkemizin ekonomisine katkı sunarak sosyal sorumluluğu bir görev olarak benimsemişlerdir. Hayırseverlerimize, örnek davranışları için teşekkür ediyorum. Hayırsever İzgi Ailesi'ne ve Türk Eğitim Vakfı'na tekrar şükranlarımı sunuyorum."

        TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da birer konuşma yaptığı törende, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

        Tören, okul yapımında katkısı olan hayırseverlere plaket takdiminin ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Ürettiği yüksek kaliteli bal için en erken 6 ay sonrasına sipariş alıyor
        Ürettiği yüksek kaliteli bal için en erken 6 ay sonrasına sipariş alıyor
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah göreve başladı
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah göreve başladı
        Eskişehir'de sis etkili oldu
        Eskişehir'de sis etkili oldu
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp 11 bin 750 dolar dolandırdılar
        Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp 11 bin 750 dolar dolandırdılar
        "MİT görevlisiyiz" yalanıyla Eskişehirli çifti dolandıran 2 şüpheli yakalan...
        "MİT görevlisiyiz" yalanıyla Eskişehirli çifti dolandıran 2 şüpheli yakalan...