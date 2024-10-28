İnme geçiren hasta Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

Eskişehir'de inme geçiren hasta, zamanında müdahale ile felç kalma riskinden kurtulup iyileşti.

89 yaşındaki Adnan Yüceer bir süre önce nöbet geçirme şikayetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Yüceer'e yapılan beyin görüntülemesi sonucu inme (beyin damar tıkanıklığı) tanısı kondu. Adnan Yüceer'e doktorlar tarafından gerekli tedavi başlatıldı.

Zamanında müdahale ile tedavi edilen Yüceer'in sağlığına kavuşması sağlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Özözen Ayas, inmenin her yıl daha sık görülen bir hastalık haline geldiğini belirtti.

En yaygın belirtilerinin yüzde kayma, konuşma bozukluğu ve kolda güçsüzlük olduğunu vurgulayan Ayas, hızlı müdahalenin önemli olduğunu vurguladı. Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği öncülüğünde, Türkiye'nin birçok şehrinde inme tedavi edilebilen bir hastalık olarak kabul edildiğini kaydeden Ayas, "Acil servise başvuran inme hastaları, hızlıca girişimsel nöroloji uzmanlarının olduğu merkezlere yönlendirilerek, trombektomi denilen anjiyografik işlem veya trombolitik tedavi adı verilen pıhtı eritici ilaçlarla sağlıklarına kavuşturulabilmektedir." dedi.