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        Eskişehir'de engelli ve uyum sorunu yaşayanların diş tedavisi genel anesteziyle yapılmaya başlandı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bazı gruplar için genel anestezi yöntemi kullanılarak diş tedavisi hizmeti verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:03
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        Eskişehir'de engelli ve uyum sorunu yaşayanların diş tedavisi genel anesteziyle yapılmaya başlandı
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, bazı gruplar için genel anestezi yöntemi kullanılarak diş tedavisi hizmeti verilmeye başlandı.

        Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Engelli Diş Polikliniği ve Yunus Emre Devlet Hastanesi Engelli Diş Merkezi ünitelerinde, engelli ve uyum sorunu yaşayan hastalara yönelik ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yeni bir tedavi yöntemine geçildi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, yaptığı açıklamada, uyum sorunu yaşayan hastalar için genel anestezi altında tedavi yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

        Genel anestezi hekimlerinin kararıyla hastaların 12 ila 24 saat hastanede kalmaları gerektiğini belirten Bildirici, şöyle devam etti:

        "Bu sürecin yataklı sağlık hizmeti sunan bir hastanemiz marifetiyle yönetilmesi gerekiyordu. İlimizde de bu bağlamda çok büyük bir talep var. Hem engelli çocuklarımız hem koopera olamayan hastalarımız mağdur durumdalardı. Biz de bu nedenle iki hastanemizin başhekimiyle ortak bir protokol yaptık. Bu hastalar, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvurduklarında gerek çene cerrahları gerekse çocuk diş hekimleri tarafından genel anestezi altında ameliyat edilmelerine karar verildiğinde anestezi onayları Yunus Emre Devlet Hastanemizin ameliyathanesinde yapılacak."

        Bildirici, iki hastane tarafından imzalanan ortak protokol sayesinde engelli ve uyum sorunu yaşayan hastaların tedavi süreçlerinin ortak yönetileceğini ve bu tedavinin Eskişehir için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

        Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Kadir Gördeli de tedavi için hasta sayısının kontrollü olarak devam ettirileceğini bildirdi.

        Haftada 2-3 hastayla başlayacaklarını, daha sonra bu sayıyı artıracaklarını anlatan Gördeli, "Diş tedavi süreçleri çok belki kısa sürüyor ama genel anestezi devreye girdiğinde süreç biraz daha uzun olabiliyor. Önemli bir hizmet, Eskişehir'de bir ilk. Bu hizmetin altına imza atmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Diş köklerinde çürükler olan ve genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti alan 4 yaşındaki Hamza'nın annesi Seyhan Erten ise verilen hizmetten dolayı çok mutlu olduklarını, süreci gayet rahat ve iyi atlattıklarını belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

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