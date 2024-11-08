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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:32
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, programları kapsamında kente gelen Gizligider, Vali Aksoy, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Makamda gerçekleşen görüşmede, Eskişehir'de tarım ve orman alanında yürütülen projeler, yapılacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

        Vali Aksoy, Gizligider'e kentin tarım ve orman alanındaki potansiyeli hakkında bilgi vererek, bu alanda yapılan çalışmaların ve gelecekteki projelerin önemine değindi.

        Aksoy, Eskişehir'in tarım ve orman sektörlerinde gelişmeye açık bir il olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Gizligider'e teşekkür etti.

        Bakan Yardımcısı Gizligider ise Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tarım ve orman alanındaki yatırımların ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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