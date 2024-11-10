Eskişehir'de 5 mahalle kuş gribi nedeniyle karantinaya alındı

Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

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