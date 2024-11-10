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        Eskişehir'de 5 mahalle kuş gribi nedeniyle karantinaya alındı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:45
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        Eskişehir'de 5 mahalle kuş gribi nedeniyle karantinaya alındı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

        Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

        Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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