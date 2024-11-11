Eskişehir'de asayiş

Polis tarafından kentte yapılan "narkoalan" uygulamasında 78 kişi ve 36 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma başlattı.

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