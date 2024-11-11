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        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan 27 yaşındaki Sevda Bekdemir, üniversite eğitimi sırasında staj yaptığı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ilk kez görüp ilgi duyduğu safranın üreticisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:19
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        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan 27 yaşındaki Sevda Bekdemir, üniversite eğitimi sırasında staj yaptığı Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ilk kez görüp ilgi duyduğu safranın üreticisi oldu.

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü'nde 2014-2016 yıllarında ön lisans eğitimi gören Bekdemir, staj yaptığı Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde safran bitkisini tanıdı.

        Safrana ilgi duyan Bekdemir, bu bitkiyi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Ahurözü Mahallesi'ndeki bahçesinde yetiştirmeye karar verdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2017 yılında 30 bin lira hibe desteği alan kadın çiftçi, 5 dekarlık arazisinde 7 senedir safran üretimi yapıyor.

        Sevda Bekdemir, AA muhabirine, safran üretiminin özen isteyen bir iş olduğunu belirterek, zamanında hasat yapmanın kaliteli ürün elde etmek açısından önem taşıdığını söyledi.

        Safran ekimini ağustos ayı sonu ve eylül başında gerçekleştirdiğini aktaran Bekdemir, hasat için ekim ayı sonu ve kasım başını beklediklerini kaydetti.

        Her 4 yılda bir safran soğanının değişimini yaptıklarını anlatan Bekdemir, şöyle konuştu:

        "2017'de 25 gram safran almıştık. 2018'de 200 gram, 2019 yılında yarım kilo, 2020'de 1,5 kilo, 2021'de 850 gram safran ürettim. 2022 senesinde yer değişimi yaptım. O yıl 200 gram safran aldık. Geçen sene ise 850 gram safran ürettim. Bu sene hasat devam ediyor ancak elimizde 700 gram var. Ürettiğim safranı toptancılara veriyorum. Safranın ayıklanmasında işçiliğe ihtiyaç var. Üretimdeki tek zorluk pazarlama aşamasında. Safranı herkes tam olarak bilmediği için talep biraz düşük kalıyor ancak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteğiyle safran ekimi diğer çiftçiler tarafından da yaygınlaşıyor. Böylece safran ekimi yapanların sayısı gitgide artıyor."

        Sevda Bekdemir, safran üretimini ailesinin desteğiyle yaptığının altını çizdi.

        Kadın çiftçi olarak kendi işini yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bekdemir, "Tarım ve Orman Bakanlığı sayesinde hayalimi gerçekleştirip Eskişehir'deki ilk safran ekimini yaptım. Bu ürünün tanıtımını yaptığım için çok mutluyum, gururluyum, herkese de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bekdemir, safranın gıda, kozmetik, sağlık alanında kullanıldığını, içerdiği antioksidanlar dolayısıyla beyin ve sinir sistemi için çok faydalı olduğunu anlattı.

        - "Dünya piyasasında safrana olan talep fazla"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de safranın Eskişehir'de giderek daha çok ilgi gördüğünü belirterek, Bekdemir'in Eskişehir'deki ilk safran tarlasına sahip olduğunu vurguladı.

        Safran üretiminin çiftçilere daha fazla gelir sağladığını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

        "Zorlu toprak koşullarında üretilen safran, geleneksel üretim modeliyle uygulanan buğday ve arpa gibi tarım ürünlerine göre katbekat daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor. Bu modelin, tüm Eskişehir'de uygulanması için kurum tarım anlamında desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz için tıbbi aromatik bitkiler kapsamında yeni projelerimizi hazırladık, Bakanlığımıza sunduk, inşallah alanı daha da artıracağız. Dünya piyasasında safrana olan talep fazla, biz de bu talebi karşılamak, arazilerimizi daha da değerli hale getirmek, çiftçilerimizin gelirlerini daha da artırmak ve ihracat anlamında ülkemize katma değer sağlamak için safran ve benzeri bitkilerin yaygınlaşması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Gümüş, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yetiştirilen "Karaarslan" çeşidi safranın tescillendiğini, kentteki ekim alanı 121 dekara çıkarılan safranın daha büyük alanlarda üretimini hedeflediklerini bildirdi.

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