Eskişehir'de bir kişinin trafikte tartıştığı motokuryeye yumruk ve tokat atması kamerada
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişinin trafikte tartıştığı motokuryeye yumruk ve tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişinin trafikte tartıştığı motokuryeye yumruk ve tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kurtuluş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda ışıklarda duraklayan 26 AJU 758 plakalı motosikletin sürücüsü motokurye ile bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi, motokuryenin kaskına yumruk ve tokat attı. O anlar ise trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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