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        AK Parti'nin Seyitgazi ve Mahmudiye kongreleri yapıldı

        Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Seyitgazi'de Özcan Yıldız, Mahmudiye'de İbrahim Özkara ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:56
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        AK Parti'nin Seyitgazi ve Mahmudiye kongreleri yapıldı
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        Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Seyitgazi'de Özcan Yıldız, Mahmudiye'de İbrahim Özkara ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

        Kongrede konuşan AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, partilerinin 8. olağan kongrelerini coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Türkiye Yüzyılı kapsamında kongrelerinin daha da önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Biliyorsunuz, AK Parti hamurunu milletin yoğurduğu, mayaladığı ve milletin bir araya getirdiği siyasi bir harekettir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık.' Hepinizin bildiği üzere şu an dünyada kaos dolu bir ortam var. Bu nedenle AK Parti teşkilatları olarak bizlerin yapacağı çalışmalar çok daha önemli. Cumhurbaşkanımızın çok daha güçlü olması siz değerli kardeşlerimin destekleriyle olacak. Bu vesileyle kongrelerimizde seçilen başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi tebrik ediyor. Yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise AK Parti hükümetlerinin ilçelere yaptığı yatırımlardan bahsederek, şunları kaydetti:

        "İlçelerimize sayısız eserler kazandırdık. Bunun yanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin karnesi maalesef içler acısı. Söz verdikleri küçük projeleri dahi yapmaya enerjileri olmayan CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz gün şehrimizde katıldığı bir programda 'Eskişehir gibi yöneteceğiz, bütün Türkiye'yi' demiş. Sayın Özgür Özel, Eskişehir'in 20 yıldır alt yapı sorunu, konut sorunu, trafik sorunu çözülemedi. Eskişehir gibi yönetmek istiyorsan vay Türkiye'nin haline."

        CHP Genel Başkanı Özel'in 'Eskişehir gibi yöneteyim' dediğini ancak oy uğruna her türlü kirli iş birliğini yaptığını ifade eden Hatipoğlu, "Son günlerde ortaya tek tek çıkıyor. Biliyorsunuz, yerel seçimlerde İstanbul'da belediye seçimlerini kazanmak için birtakım pazarlıklar yaptılar. Seçime son 2 gün kala Esenyurt Belediye Başkanını değiştirdiler. Bugün ne oldu? Esenyurt'ta yeni bir kandil yaratma projesi Allah'a şükür devletimizin bu işe eğilmesiyle son buldu. Ancak görüyoruz ki terör örgütleriyle iş birliği yapmayı hiçbir şekilde kendilerine bir zül görmüyorlar. Çok rahatlıkla yapıyorlar. Yazık gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da AK Parti olarak milyonlarca neferi bulunan çok büyük bir aile olduklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz, çıkar birliği yapmış bir hareket değil, Türkiye'ye hizmet aşkıyla gönül birliği, kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. Biz, hep birlikte kutlu bir davanın neferleriyiz. AK Parti teşkilatlarını bir arada tutan harç, kardeşlik hukukudur. Biz birbirini ezerek yükselenlerden olmadık. Birbirinin elini tutarak, birbirine omuz vererek yükselenlerden olduk. Bundan sonra da Cenab-ı Allah'ın izniyle böyle olacak. AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava inşallah ilelebet payidar kalacaktır."

        Kongrelerinin, yeni hedeflere doğru hep birlikte ilerleyişlerinin bir başlangıcı, aynı zamanda Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerinin geleceği için daha fazla çalışma, üretme ve gayret etme tarihinin miladı olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

        "İşleyen demir pas tutmaz demiş atalarımız. Hane ziyaretleri bu hususta çok önemli. Ev ev dolaşacak, hemşehrilerimize her yıl patates-soğan siyaseti yapanların yalanlarını anlatacağız. Onlara eski ve yeni Türkiye farkını, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, bilhassa Akıncı'mızı, savunma sanayimizin dünyada parmakla gösterilmesini, şehrimiz özelinde hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar olmasa Eskişehir'in adı gibi eski kalmış olacağını ve şehrimiz için Türkiye için evlatlarımız olan hayallerimizden bahsedeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geliriz. Bundan asla şüpheniz olmasın."

        Albayrak, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Seyitgazi'ye 88, Mahmudiye'ye ise 98 sosyal konutun inşa edileceğini sözlerine ekledi.

        Kongreye, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, AK Parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

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