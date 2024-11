AK Parti'nin Seyitgazi ve Mahmudiye kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Seyitgazi'de Özcan Yıldız, Mahmudiye'de İbrahim Özkara ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

Kongrede konuşan AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, partilerinin 8. olağan kongrelerini coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı kapsamında kongrelerinin daha da önemli olduğunu vurgulayan Demirel, "Biliyorsunuz, AK Parti hamurunu milletin yoğurduğu, mayaladığı ve milletin bir araya getirdiği siyasi bir harekettir. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık.' Hepinizin bildiği üzere şu an dünyada kaos dolu bir ortam var. Bu nedenle AK Parti teşkilatları olarak bizlerin yapacağı çalışmalar çok daha önemli. Cumhurbaşkanımızın çok daha güçlü olması siz değerli kardeşlerimin destekleriyle olacak. Bu vesileyle kongrelerimizde seçilen başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi tebrik ediyor. Yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel'in 'Eskişehir gibi yöneteyim' dediğini ancak oy uğruna her türlü kirli iş birliğini yaptığını ifade eden Hatipoğlu, "Son günlerde ortaya tek tek çıkıyor. Biliyorsunuz, yerel seçimlerde İstanbul'da belediye seçimlerini kazanmak için birtakım pazarlıklar yaptılar. Seçime son 2 gün kala Esenyurt Belediye Başkanını değiştirdiler. Bugün ne oldu? Esenyurt'ta yeni bir kandil yaratma projesi Allah'a şükür devletimizin bu işe eğilmesiyle son buldu. Ancak görüyoruz ki terör örgütleriyle iş birliği yapmayı hiçbir şekilde kendilerine bir zül görmüyorlar. Çok rahatlıkla yapıyorlar. Yazık gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrelerinin, yeni hedeflere doğru hep birlikte ilerleyişlerinin bir başlangıcı, aynı zamanda Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerinin geleceği için daha fazla çalışma, üretme ve gayret etme tarihinin miladı olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"İşleyen demir pas tutmaz demiş atalarımız. Hane ziyaretleri bu hususta çok önemli. Ev ev dolaşacak, hemşehrilerimize her yıl patates-soğan siyaseti yapanların yalanlarını anlatacağız. Onlara eski ve yeni Türkiye farkını, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, bilhassa Akıncı'mızı, savunma sanayimizin dünyada parmakla gösterilmesini, şehrimiz özelinde hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlar olmasa Eskişehir'in adı gibi eski kalmış olacağını ve şehrimiz için Türkiye için evlatlarımız olan hayallerimizden bahsedeceğiz. Birlikte her işin, her zorluğun üstesinden geliriz. Bundan asla şüpheniz olmasın."