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        Eskişehir'de maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bir maden ocağında başına demir direğin devrildiği işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:59
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        Eskişehir'de maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki bir maden ocağında başına demir direğin devrildiği işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Koyunağılı Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kömür madeni işletmesinde, üretim panosundaki demir direğin devrilmesi sonucu işçilerden Tayfun Akman (30) yaralandı.

        Akman'ın mesai arkadaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Evli ve iki çocuk babası Akman, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin cansız bedeni, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Zaimoğlu Mahallesi'ne gönderildi.

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