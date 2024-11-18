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        Tepebaşı Kızılinler Mahallesi'nde Kabak Festivali düzenlendi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nde Kabak Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:39
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        Tepebaşı Kızılinler Mahallesi'nde Kabak Festivali düzenlendi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nde Kabak Festivali düzenlendi.

        Festivalde bulunan stantları gezerek incelemeler yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kızılinler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Can, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ve Kadın Çiftçiler Dernek Başkanı Münevver Kepenek ile ilçede kadın kooperatifi kurulması adına geliştirilecek projeler üzerinde istişare etti.

        Gözleme yapılan stantta, görevlilerle birlikte hamur açan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, vatandaşların ilgisini topladı.

        Kızılinler'in ata tohumundan üretilen meşhur bal kabağının tanıtılması amacıyla düzenlenen festivale Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kadın çiftçiler proje koordinatörü Zuhal Akkaya, genç izciler, müzik grupları, sivil toplum kuruluşları ve öğretim üyeleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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