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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den ağız ve diş sağlığına ilişkin açıklama

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Aile Diş Hekimliği Uygulamasında 3 pilot ilden birisi olan Eskişehir'de 2-12 yaş arası çocuklara yönelik koruyucu diş sağlığı hizmetlerine yönelik açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:52
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den ağız ve diş sağlığına ilişkin açıklama
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Aile Diş Hekimliği Uygulamasında 3 pilot ilden birisi olan Eskişehir'de 2-12 yaş arası çocuklara yönelik koruyucu diş sağlığı hizmetlerine yönelik açıklama yaptı.

        Aile Diş Hekimliği Uygulaması kapsamında 2-12 yaş arası çocuklara koruyucu diş sağlığı hizmetleri verilerek flor, fissür örtücü uygulaması ve diş taşı temizliği işlemleri yapıldığını açıklayan Bildirici, Eskişehir genelinde 2-12 yaş arasında 5 bin 771 çocuğun muayene edildiğini belirtti.

        Bildirici, proje kapsamında görev yapan 23 aktif aile diş hekiminin bulunduğuna değinerek şunları bildirdi:

        "Eskişehir genelinde 2-12 yaş arası 5 bin 771 çocuk muayene edilmiş, 2 bin 838’ine flor, 764’üne fissür örtücü uygulaması ve 241’ine detertraj işlemi yapılırken, 4 bin 485 adet diş fırçası ve diş macunu dağıtılmıştır. Yapılan muayeneler neticesinde, 4 bin 490 çocuğumuz yüksek riskli, 334 çocuğumuz orta riskli, 891 çocuğumuz da düşük riskli olarak tespit edilmiştir. Aile diş hekimlerimizin 10’u Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde, 7’si perifer ilçelerimizde, 2’si Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğünde ve 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezinde, 2’si Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünde ve 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezinde, 2’si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalında olmak üzere 12 ayrı binada hizmet sunmaktadırlar,”

        Ağız ve diş sağlığının korunması sürecinde çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmanın önemine değinin Bildirici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

        "Anne ve babalar kendi dişlerini fırçalayarak çocuklarına örnek olmalıdırlar. Okullarımızda da öğretmenlerimizin diş fırçalamayı ve doğru beslenmeyi özendirmeleri, çocuklarımızın ağız diş sağlığı açısından doğru tutum ve davranış edinmelerine yardımcı olacaktır.

        Doğru ve düzenli ağız bakımını alışkanlık haline getirmek, beslenmemizi düzenlerken çürük oluşturmayan besinleri seçmek, sert ve kabuklu gıdaları dişlerimizle kırmamak, aile diş hekimi kontrollerini aksatmamak ve aile diş hekiminizin önerdiği koruyucu flor uygulamalarını ihmal etmemek diş ve diş eti sağlığımız için çok önemlidir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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