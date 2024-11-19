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        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı

        Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 335 kişi ve 30 aracın bilgileri sorgulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:53
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        Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı
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        Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 335 kişi ve 30 aracın bilgileri sorgulandı.

        Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı bekçiler tarafından yapılan denetimlerde, bir şüphelinin "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", bir zanlının "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlendi.

        Ayrıca, iki aracın hacizli olduğu tespit edilerek, bir araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kız öğrenci yurtları çevresinin denetlendiği uygulamada ise 1047 kişinin kimlik bilgileri ve 134 aracın sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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