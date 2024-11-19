Eskişehir'de bekçiler tarafından denetim yapıldı

Eskişehir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin 335 kişi ve 30 aracın bilgileri sorgulandı.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı bekçiler tarafından yapılan denetimlerde, bir şüphelinin "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet", bir zanlının "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlendi.