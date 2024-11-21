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        Sivrihisar'da, sağlık yaşama yürüyüşle dikkati çektiler

        Sivrihisar ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 2024 yılı fiziksel aktivite etkinlik programı kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:27
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        Sivrihisar'da, sağlık yaşama yürüyüşle dikkati çektiler
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        Sivrihisar ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 2024 yılı fiziksel aktivite etkinlik programı kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüşe kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, sağlık çalışanları, Sivrihisar Gençlik Merkezi, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş Eskişehir Caddesi güzergahı üzerinden Hükümet Konağı önünde sona erdi. Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerif Aydın'ın da bir konuşma yaptığı etkinlik kapsamında vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi.

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