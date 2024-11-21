Sivrihisar'da, sağlık yaşama yürüyüşle dikkati çektiler

Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş Eskişehir Caddesi güzergahı üzerinden Hükümet Konağı önünde sona erdi. Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Şerif Aydın'ın da bir konuşma yaptığı etkinlik kapsamında vatandaşlar diyabet konusunda bilgilendirildi.

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüşe kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar, sağlık çalışanları, Sivrihisar Gençlik Merkezi, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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