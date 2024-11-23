Eskişehir'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adrese yaptıkları baskında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı H.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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