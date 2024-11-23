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        Eskişehir'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:26 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:31
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        Eskişehir'de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirledikleri adrese yaptıkları baskında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı H.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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