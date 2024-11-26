ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatsız kalp kapak tedavisi yapıldı

Metalik protez kapağı ile kalp kapak değişimi yapılan ve kapağında ciddi kaçak nedeniyle sürekli kan nakli ihtiyacı meydana gelen hasta, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 57 yaşındaki erkek hastaya "Perkütan Paravalvüler Kaçak Kapama" yönteminin ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Kadir Uğur Mert ve SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Murat Çelik'in ekip liderliğinde; Doç. Dr. Muhammet Dural, Doç. Dr. Selda Murat, Dr. Öğr. Üyesi Erdi Babayiğit, Arş. Gör. Dr. İstiklal Özkaya ve Arş. Gör. Dr. Cihat Çalışkan'ın katkılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kadir Uğur Mert, hastanın ciddi nefes darlığı sebebiyle tekrarlayan hastane yatışları ve 30 kez kan nakline neden olan problemini çözmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Mert, hastanın kendilerine halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri ile ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi'ne gelmesi üzerine Hematoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Neslihan Andıç tarafından kırmızı kan hücrelerinde parçalanma ile seyreden bir hastalık tespit edildiğini kaydetti.