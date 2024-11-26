Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu ziyaret etti

Öğretmenlere yeni okullarının hayırlı olması dileğinde bulunan Aksoy, okulu kentteki eğitim öğretim hizmetlerine kazandırdıkları için hayırsever Avni Ongurlar'a ve ailesine teşekkür etti.

Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, okulda bir araya geldiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hayırsever Avni Ongurlar ve Eşi Hülya Aksoy'la birlikte okulda incelemelerde bulunan Vali Aksoy, spor salonu, konferans salonu, açılacak kütüphane ve emekli öğretmen Mehmet Zeybek tarafından Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan sergiyi gezdi.

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