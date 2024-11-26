Sivrihisar'da Nasreddin Hoca'nın adını taşıyan derneğin toplantısı yapıldı

Huzurevinin hizmete başlangıcından bu yana maddi, manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Bingül, "Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Genel kurulda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Enver Bingül, yapılan çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna, Huzurevi Müdürü Mehmet Burç ve personeline teşekkür etti.

Denetim Kurulu ise Cebrail Şimşek, Enver Bingül ve İsmail Sakarya'dan oluştu.

Çalışmalarla ilgili raporlar, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz Kılıçaslan tarafından okundu.

Toplu Konutlar Huzurevi Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, Divan Başkanlığını Oğuz Ekici, katip üyeliklerini Ali Özer ve Ali Yaşar Gündar yaptı.

Sivrihisar Nasreddin Hoca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

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