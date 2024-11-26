Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 28 bin 413 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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