Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 28 bin 413 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.