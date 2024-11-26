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        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:38
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        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada 28 bin 413 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda 1 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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