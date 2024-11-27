Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na girmek için gelen Mustafa G'nin üzerinde yapılan aramada, boyun bölümünde vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi.

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