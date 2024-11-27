Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücü belgesi sınavının yapıldığı binaya üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sürücü belgesi sınavının yapıldığı binaya üzerindeki kopya düzeneğiyle girmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'na girmek için gelen Mustafa G'nin üzerinde yapılan aramada, boyun bölümünde vücuduna bantlı şekilde elektronik kopya düzeneği olduğu belirlendi.

        Taşınabilir modem, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

        Kopya düzeneği ile sınava girmeye çalışırken yakalanan Mustafa G, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!

        Benzer Haberler

        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı
        Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girerken yakalandı
        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurd...
        Seramik sanatçısı Merve, mesleğini öğrettiği annesiyle birlikte atölye kurd...
        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı