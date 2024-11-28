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        Eskişehir'de "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi" başladı

        Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:09
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        Eskişehir'de "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi" başladı
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        Eskişehir'de, Hemşirelikte Liderlik Derneğince (HELİD) ilki düzenlenen "Uluslararası ve Ulusal Hemşirelikte Liderlik Kongresi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Dernek Başkanı Prof. Dr. Elif Gürsoy, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin yalnızca bilgi birikimi paylaşmak değil geleceğe dair yeni nesil lider hemşirelerinin yetişmesine yeni ufuklar açmak, güçlü iş birlikleri kurmak ve sosyal ağlar oluşturmak için de eşsiz bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Gürsoy, HELİD'in ülke çapında bilimsel toplantılar, eğitimler ve konferanslarla mesleki liderliğin önemini anlatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışan bir dernek olduğunu dile getirdi.

        Derneğin, bu kongreyle hemşirelikte liderliği uluslararası düzeyde tartışmaya açtığını vurgulayan Gürsoy, "Kongremiz, hemşirelerin liderlik rollerinin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerindeki kritik rolünü vurgulayacak ve hemşirelerinin liderlik becerilerinin geliştirilmesine odaklanacaktır. Dünya çapında yapılan çalışmalar, hemşirelerin sağlık sistemine, sağlık politikalarına ve kendi mesleklerine yön verebilmeleri için etkili birer lider olmaları gerektiğini vurgulamaktadır." dedi.

        Prof. Dr. Gürsoy, dünyada ilk kurulan sağlık profesyonelleri örgütü olan Uluslararası Hemşirelik Örgütünün (ICN), her yıl 12 Mayıs'ta Hemşireler Günü'nde küresel ölçekte bir tema yayınladığını ifade etti.

        Mesleğin mensupları olarak bu tema üzerinde sorunları tartıştıklarını anlatan Gürsoy, "10 yıldır ICN teması, genel olarak hemşirelikte liderliğin önemi ve hemşireliğin güçlendirilmesi üzerine kurulmuştur. Hemşirelerin artık işlerine ve sağlık sistemine sağlık politikalarına öncü olmalarını istemektedir. Bunun yanı sıra da hemşirelik mesleğine yatırım yapılması, gelecek kuşakların liderlik özelliklerini geliştirilmesinin önemli vurgulamaktadır." diye konuştu.

        Ana teması "Değişen Dünyada Hemşirelikte Liderlik: Değişime Liderlik Etmek ve Geleceğe Yön Vermek" olarak belirlenen kongrede 2 gün boyunca hemşirelik mesleğinin sağlık hizmetlerindeki kritik rolü vurgulanarak, liderlik becerilerinin geliştirilmesine odaklanılacak.

        Dünya Sağlık Örgütünden temsilciler, ABD ve Avrupa'nın önde gelen hemşirelik okullarının dekanları ve global sağlık kuruluşlarının liderlerinin yer aldığı kongrede konuşmacılar, ülkelerinde yaptıkları başarılı çalışmalara ilişkin liderlik deneyimlerini paylaşacak.

        Avrupa Hemşire Direktörleri Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Alessandro Stievano ile Kraliyet Hemşirelik Koleji, Liderlik Akademisi Direktörü Dr. Emily McWhirter'in de yer alacağı kongrenin açılışına, bazı belediye başkanları, rektör yardımcıları, dekanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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