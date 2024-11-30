Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı

Saha içindeki olaylara öğretmenlerin ve antrenörlerin müdahale ettiği, tribünden sahaya inmeye çalışan kişilerin de polislerce uzaklaştırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tören sırasında genç erkek takımlarının oyuncuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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