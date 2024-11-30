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        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı

        Eskişehir'de, Okullar Arası Futbol İl Birinciliği ödül töreninde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:49
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        Eskişehir'de okullar arası futbol turnuvasının ödül töreninde kavga çıktı
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        Eskişehir'de, Okullar Arası Futbol İl Birinciliği ödül töreninde çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Abdurrahman Temel Sahası'nda oynanan Okullar Arası Futbol İl Birinciliği genç erkekler ve genç kızlar final müsabakaları sonrası ödül töreni düzenlendi.

        Tören sırasında genç erkek takımlarının oyuncuları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bazı öğrenciler birbirlerini darbetti.

        Saha içindeki olaylara öğretmenlerin ve antrenörlerin müdahale ettiği, tribünden sahaya inmeye çalışan kişilerin de polislerce uzaklaştırıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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