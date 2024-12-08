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        Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:32
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        Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ankara-Bursa kara yolunun 6'ncı kilometresinde, Bozüyük istikametine giden Mustafa Y. (19) idaresindeki 26 TP 188 otomobil bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K, Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Özgür Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mustafa Y, Ceren K. ve Burcu K'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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