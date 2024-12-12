Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-12 Aralık'ta, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 490 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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