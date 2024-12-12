Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 490 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

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