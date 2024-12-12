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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:21
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-12 Aralık'ta, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 490 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 6 adet uyuşturucu hap, 6 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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