Polonyalı ve Litvanyalı büyükelçilerden Eskişehir Valisi Aksoy'a ziyaret

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy tarafından karşılanan Lang ve Degutis, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Görüşmede, konuk büyükelçileri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Aksoy, Eskişehir hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir şehir olduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti: "Eskişehir uluslararası alanda dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Polonya ve Litvanya ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerimiz, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğimizin artarak devam etmesini sağlamıştır. Bu ziyaretinizin, karşılıklı ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum."