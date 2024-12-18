Sivrihisar'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir firmaya ait tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir firmaya ait tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun 27'nci kilometresinde bulunan tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arızadan olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri boş haldeki kümeste yaklaşık 2 bin metrekare alana yayılan yangını, kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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