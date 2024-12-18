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        Sivrihisar'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir firmaya ait tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:17
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        Sivrihisar'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir firmaya ait tavuk çiftliğinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Eskişehir-Sivrihisar kara yolunun 27'nci kilometresinde bulunan tavuk çiftliğinde elektrik panosundaki arızadan olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri boş haldeki kümeste yaklaşık 2 bin metrekare alana yayılan yangını, kontrol altına alarak söndürdü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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