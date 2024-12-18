Eskişehir'de tramvay hattı direğine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvay yolundaki katener direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tramvay yolundaki katener direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokağı'nda seyreden V.G. yönetimindeki 26 DJ 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp tramvay yolundaki katener direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan V.G'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 2,19 promil alkollü olduğu belirlendi.
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