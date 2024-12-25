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        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:10
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        Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

        Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'taki eğlence mekanında bulunan 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralının olmadığı kavganın ardından taraflar işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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