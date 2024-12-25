Eskişehir'de eğlence mekanındaki kavgaya karışan 3 kişi yakalandı

Yaralının olmadığı kavganın ardından taraflar işlemleri için karakola götürüldü.

Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak'taki eğlence mekanında bulunan 3 kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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