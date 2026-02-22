Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin dumanı anne ve 2 çocuğunu zehirledi

        Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin yanmasıyla çıkan dumandan zehirlenen anne ve 2 oğlu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin dumanı anne ve 2 çocuğunu zehirledi

        Eskişehir'de ocakta unutulan yemeğin yanmasıyla çıkan dumandan zehirlenen anne ve 2 oğlu tedaviye alındı.

        Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir evde ocakta unutulan yemek yandı. Çıkan duman nedeniyle anne M.G. (43) ve oğulları U.G. (21) ile H.G.(11) rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve çocukları Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan anne ve oğullarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
        Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1'i...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1'i...
        Eskişehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarptığı...
        Eskişehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarptığı...
        Çocuğun kullandığı otomobil bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı
        Çocuğun kullandığı otomobil bisiklete çarptı: 2 çocuk yaralandı
        Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor Celal Ağır:...
        Metruk evde yalnız yaşayan yaşlı adam yaşam mücadelesi veriyor Celal Ağır:...
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı