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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi eleştirdi

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:34
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yi eleştirdi
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'nin Bilecik'in Söğüt ilçesi Yakacık Köyü'nde yapılacak madenle ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını duyurduğunu kaydetti.

        ÇED raporu olmadan maden ruhsatı verilmesine karşı olduğunu bildiren Hatipoğlu, şunları ifade etti:

        "Doğada tahribat yaratacak işletmelere bence de izin verilmemeli. Şimdi maden işletmesi ile ilgili ÇED raporunu bekleyeceğiz ve hukuk en doğru şekilde kararını verecektir. Ancak atlanılan bir konu var. Birçok ilçemizin kanalizasyonu, ESKİ arıtma tesisi yapmayı beceremediği için uzun yıllardır doğrudan Porsuk Çayı'na boşaltılıyor. Bunu biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim? İnanın bundan daha büyük bir çevre felaketi düşünülemez? Madem Sayın Başkan çevreyi, Eskişehir'i, Porsuk Çayı'mızı bu kadar düşünüyor; yıllarca da genel sekreterlik yaptı, böylesine bir çevre rezaletine nasıl izin verebiliyor? Sakarya Nehri, Seydi Çayı, Kavaklıpınar, Üççam, Sarısu, Bardakçı ve Kocaçay dereleri de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan kanalizasyon boşaltarak yok ettiği su havzaları."

        Hatipoğlu, çevre duyarlılığı konusunda sadece göstermelik adımlar atıldığını belirterek, "Hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyor gibi görünme dönemi artık sona ermiştir. Hiç korkmadan, sadece ve sadece doğruları konuşan birisi var artık." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP'nin Eskişehir'de çevre konusunda başarısız bir sicile sahip olduğunu kaydeden Hatipoğlu, "CHP, Eskişehir'in başına gelmiş en büyük çevre felaketidir. Bu gerçekler eninde sonunda herkes tarafından anlaşılacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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