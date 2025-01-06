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        Eskişehir'in geçen yıl ihracatı 4,5 milyar dolar oldu

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kentin ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, 4,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:35
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        Eskişehir'in geçen yıl ihracatı 4,5 milyar dolar oldu
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        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kentin ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak, 4,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

        Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan ihracat rakamlarının, şehrin ekonomik dinamizmini ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

        Eskişehir sanayisinin, kente ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaya devam ettiğini kaydeden Küpeli, sanayicilerin, yüksek katma değerli ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlarken uluslararası pazarlarda da varlıklarını her geçen gün güçlendirdiğini vurguladı.

        Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı ihracat rakamlarına ilişkin görüşlerini ifade eden Başkan Küpeli, geçen yıl ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında 3'üncü sırada yer aldıklarını belirtti.

        Kocaeli ve Çorum'un ardından 591 milyon dolarlık bir artışla üçüncü sırada yer almalarının Eskişehir'in sanayi ve ticaret alanındaki hızlı gelişimini ve rekabetçi üretim kapasitesini gösterdiğine dikkati çeken Küpeli, şunları kaydetti:

        "Bu başarı, şehrin ihracat performansının güçlü bir göstergesi olarak önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi ve yeni pazarlara açılması için önemli bir temel oluşturuyor. En önemli pazarlarımızın başında ABD olduğunu görmekteyiz. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahibiz. Şu anda 177'den fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. İl sanayimizin yüksek teknolojili ürün üretme kabiliyeti ve yüksek kaliteye sahip ürünler sayesinde, en zor pazarlarda bile rakiplerimizin önünde yer almaya ve ihracatımızı arttırmaya devam ediyoruz."

        - Küresel ticarette zorluklara rağmen ilerleme

        İhracatta yaşanan genel zorluklara rağmen Eskişehir'in büyüme performansının, rekabetçiliğin ekonomik ve teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğuna değinen Küpeli, "2024 yılı, sadece Türkiye için değil küresel ticaret açısından da zorlu bir yıl oldu. Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, Çin ekonomisinin beklenen performansı gösterememesi, Avrupa kaynaklı otomotiv sektöründeki sorunlar ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimler bölgedeki ticareti oldukça olumsuz etkiledi. 2021-2023 dönemindeki yüksek maliyet artışlarının kura yansımaması, ihracatçıların maliyetlerine yakın fiyatlarla satış yapmasına neden oldu. Ancak Eskişehir, bu zorlu süreçte dahi inovatif ve yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle öne çıkmayı başardı." ifadelerini kullandı.

        2025 yılının ihracat açısından daha olumlu bir tabloda geçeceğini ve ihracat performansını daha da artıracaklarını aktaran Küpeli, "Sanayimizin finansman ve ihracat kredileri yönünden çok daha fazla desteklenmesinin önemini bir kere daha hatırlatmak isterim. Sanayicinin önü ne kadar fazla açılırsa o kadar çok bu ülkeye döviz getirmek için yeni yatırım yapar ve ihracat için daha çok çaba gösterir. Sanayimizin yeni yatırımlarla daha hızlı büyümesine her kesimin yardımcı olması gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

        Eskişehir OSB'den yapılan ihracatı 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Küpeli, şu ifadelere yer verdi:

        "Eskişehir'in toplam ihracatının 2030 yılına kadar bu artış temposuyla gitmesi durumunda en az 7 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Özellikle savunma ve havacılık, beyaz eşya, raylı sistemler, makine ve metal sektörlerinde güçlü bir ihracat performansı sergileyen bölgemizin 2030 yılındaki ihracatının 5 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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