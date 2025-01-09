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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah gazetecilerle bir araya geldi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:35
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah gazetecilerle bir araya geldi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Eskişehir Adliyesinde düzenlenen programa, Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel ve Savaş Kılıç ile birlikte şehirde faaliyetlerini sürdüren çok sayıda gazeteci katıldı.

        Buluşmada gazetecilerin gününü kutlayan ve başarı dileklerinde bulunan Başsavcı Karakülah, basın mensuplarıyla birebir tanıştı.

        Karakülah, programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin çalışmalarıyla vatandaşları hayatın her alanındaki tüm gelişmeden haberdar ettiğini belirtti.

        Gazetecilerin üstlendikleri sorumlulukların öneminin farkında olduklarını vurgulayan Karakülah, "Bu özel gününüzde gösterdiğiniz fedakarlıklar dolayısıyla sizlere teşekkür ediyor ve meslek hayatınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 2024 yılı istatistiklerine değinen Başsavcı Üzeyir Karakülah, 2024 yılı içerisinde başsavcılığa gelen 63 bin 673 soruşturma dosyası bulunduğunu ifade etti.

        Karakülah, dosyaların 60 bin 341'i hakkında karar verildiğini ve işlemlerin tamamlandığını belirterek, yıl içerisindeki karar oranının yaklaşık yüzde 95 olduğunu vurguladı.

        Başsavcı Karakülah, Türkiye genelinde bu oranın yüzde 90 civarında olduğuna dikkati çekerek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının bu alanda başarılı bir grafik çizdiğini kaydetti.

        Karakülah'ın gazetecilerin sorularının yanıtladığı program, fotoğraf çekimiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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