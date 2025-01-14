Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel gazetecilerle bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerle buluştu.

Yunus Emre Kampüsü Akademik Kulüp'te düzenlenen programda Adıgüzel, basın mensuplarının soruları cevapladı. İlerleyen dönemde birçok araştırma projesine imza atacaklarını belirten Adıgüzel, kısa süre içinde sosyal bilimler alanında Türkiye'nin önde üniversitelerinden birisi olacaklarını dile getirdi.

Üniversite bünyesinde uluslararası bir yayınevi açmayı planladıklarını söyleyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Anadolu Üniversitesi, kendisine bilimsel kitap yayınlayan, uluslararası indeksler tarafından tanınan önemli bir yayınevi olmak gibi bir hedef koymuş durumda. Üniversitemiz bünyesinde bilimsel dergiler var. Bu bilimsel derginin uluslararası indekslerini yükseltmek, kalitesini artırmak gibi bir amacımız da var. Bu anlamda bilimsel dergiler koordinatörlüğümüz çalışıyor. Öncelikle Türkiye'deki TÜBİTAK gibi uluslararası programların akredite olduğu standartların yakalanması, sonrasında da diğer uluslararası indeksler tarafından tanınan yerlere gelmesi için de büyük bir çaba içerisine girmiş bulunuyoruz."

Adıgüzel, Eskişehir Film Festivali'nin mayıs ayında yeniden düzenleneceğini dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın da yeni projelerle geleceğini anlatan Adıgüzel, şunları söyledi:

"Yaptığımız bu kültür, sanat ve müzikle ilgili çalışmalarla aslında amacımız hem topluma katkı sağlamak hem de kendi öğrencilerimize kampüste olabildiğince kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sunmak. Öğrenci odaklı, öğrenci merkezli bir bakış açısıyla üniversiteyi daha ön plana çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizin daha verimli vakit geçirmeleri için kampüste bazı adımlar atacağız. Bunlardan biri de öğrenci lokali olacak. Öğrenci merkezli düşündüğüm için bir öğrenci lokaline ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. En kısa zamanda böyle bir şeyi hayata geçirmiş olacağız. Öğrencilerimizin ne ihtiyacı varsa şehrin diğer aktörleriyle de bir araya gelerek karşılamaya çalışacağız. Üniversite aynı zamanda şehrin sosyal, ekonomik faaliyetlerine katkı sağlayacak önemli bir aktör, bunu da farkındayız. Sektörel anlamda ön planda olan bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacağız."