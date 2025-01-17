Eskişehir'de arızalanan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'de arızalanarak yol ortasında kalan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'de arızalanarak yol ortasında kalan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Y.T. idaresindeki 34 KPZ 905 plakalı tır, Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınında arıza yaptı.
Bu sırada A.K. (37) idaresindeki 26 RV 224 plakalı otomobil, tıra arkadan çaptı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzeri olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı otomobil sürücüsü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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