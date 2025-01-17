Eskişehir'de arızalanan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bu sırada A.K. (37) idaresindeki 26 RV 224 plakalı otomobil, tıra arkadan çaptı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzeri olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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