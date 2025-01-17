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        Eskişehir'de arızalanan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de arızalanarak yol ortasında kalan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:13
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        Eskişehir'de arızalanan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'de arızalanarak yol ortasında kalan tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Y.T. idaresindeki 34 KPZ 905 plakalı tır, Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınında arıza yaptı.

        Bu sırada A.K. (37) idaresindeki 26 RV 224 plakalı otomobil, tıra arkadan çaptı. Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzeri olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı otomobil sürücüsü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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