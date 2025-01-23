Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Normal Doğum Sempozyumu" yapıldı

        Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğünce "Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Normal Doğum Sempozyumu" yapıldı
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğünce "Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

        Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda, Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Prof. Dr. Özlem Moralıoğlu Tekin, Prof. Dr. Melih Velipaşaoğlu, Uzm. Dr. Derya Öktem, Uzm. Dr. Keziban Saylam Dönmez, Uzm. Dr. Döndü Demirel Durukan, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Emine Esin Yalınbaş ile Ebe Hamiyet Atacan'ın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, normal doğumun kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, normal doğumun yaygınlaştırılmasında sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü belirtti.

        Bu kapsamda Valilik olarak "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" başlattıklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

        "Projeye başlarken çıkış noktamız, kadınlarımızı özellikle meme kanseri konusunda duyarlı hale getirmek, erken teşhisi sağlayarak kanserden erken kurtulmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesiydi. Ayrıca organ bağışının önemini ve normal doğumu da anlatıyoruz. Önemini, nasıl fayda sağladığını anlatıyoruz."

        Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak da Türkiye'de sezaryen oranının git gide arttığını, bu durumun bazı problemlere yol açtığını söyledi.

        Bu yöntemin zorunluluk hallerinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Atak, şu ifadelere yer verdi:

        "Ancak 2000'li yıllarda yüzde 21 oranında olan bir sezaryen oranından bugün yüzde 60'ın üzerine çıkan bir orandan bahsediyorsak ve dünyada sezaryen oranı en yüksek ülkelerden Meksika'dan sonra 2'nci sırada Türkiye geliyorsa bu konuda bir aksiyon almamız gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz."

        Atak, yüksek sezaryen oranının düşürülmesinin önemine işaret etti.

        Sezaryenin bir ameliyat olduğunu hatırlatan Atak, "Normal olan, normal doğum sürecinin yaşanması ve annelerimizin bu tecrübeyi normal yollarla edinmesi. Gereksiz sezaryen oranlarını azaltmak, kontrol altına almak ve normal doğumu teşvik etmeye yönelik bir gayret içine girdik." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise hamilelik sürecinde anne ile bebek arasında büyük bağ oluştuğuna değindi.

        Bu bağın doğumla sonlandığını anlatan Bildirici, "Aslında anne ve bebek için olası komplikasyonların öngörülmesini sağlayan ve bir hayat kurtarıcı faaliyet olan normal doğum yerine tercih edilmeye başlanan, aslında bir çeşit ameliyat olan sezaryenin, bugün anormal boyutlara ulaşması vesilesiyle bu sempozyumu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinliğe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, Vali Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ile hastane personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kadın kebap ustası 15 yıl önce başına geçtiği ocağından ayrılamıyor
        Kadın kebap ustası 15 yıl önce başına geçtiği ocağından ayrılamıyor
        Otomobilini iterken kalp krizi geçirip öldü
        Otomobilini iterken kalp krizi geçirip öldü
        Eskişehir'de arızalanan otomobilini iterken kalp krizi geçiren kişi öldü
        Eskişehir'de arızalanan otomobilini iterken kalp krizi geçiren kişi öldü
        Eskişehir'de "Göstergeler İmparatorluğu" adlı sergi açıldı
        Eskişehir'de "Göstergeler İmparatorluğu" adlı sergi açıldı
        Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran kişi yakalandı
        Eskişehir'de ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran kişi yakalandı
        Kadın master atlet, 2 yıla 48 madalya sığdırdı
        Kadın master atlet, 2 yıla 48 madalya sığdırdı