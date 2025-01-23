Eskişehir'de "Normal Doğum Sempozyumu" yapıldı

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürlüğünce "Normal Doğum Sempozyumu" düzenlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda, Sağlık Bakanlığının "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Prof. Dr. Özlem Moralıoğlu Tekin, Prof. Dr. Melih Velipaşaoğlu, Uzm. Dr. Derya Öktem, Uzm. Dr. Keziban Saylam Dönmez, Uzm. Dr. Döndü Demirel Durukan, Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Emine Esin Yalınbaş ile Ebe Hamiyet Atacan'ın konuşmacı olarak yer aldığı organizasyonda, normal doğumun kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, normal doğumun yaygınlaştırılmasında sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü belirtti.

Bu kapsamda Valilik olarak "Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi" başlattıklarını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Projeye başlarken çıkış noktamız, kadınlarımızı özellikle meme kanseri konusunda duyarlı hale getirmek, erken teşhisi sağlayarak kanserden erken kurtulmaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesiydi. Ayrıca organ bağışının önemini ve normal doğumu da anlatıyoruz. Önemini, nasıl fayda sağladığını anlatıyoruz."

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak da Türkiye'de sezaryen oranının git gide arttığını, bu durumun bazı problemlere yol açtığını söyledi.

Bu yöntemin zorunluluk hallerinde hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Atak, şu ifadelere yer verdi:

"Ancak 2000'li yıllarda yüzde 21 oranında olan bir sezaryen oranından bugün yüzde 60'ın üzerine çıkan bir orandan bahsediyorsak ve dünyada sezaryen oranı en yüksek ülkelerden Meksika'dan sonra 2'nci sırada Türkiye geliyorsa bu konuda bir aksiyon almamız gerekiyor. Bu konuda biz de elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz."

Atak, yüksek sezaryen oranının düşürülmesinin önemine işaret etti.