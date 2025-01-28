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        Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nden kütüphane projesine destek

        Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi İl Merkezi Kadın Kolları, deprem bölgesinde inşa edilecek ve Türk Kızılay Kadın Gönülleri adına hayata geçirilecek olan kütüphane projesi için destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:03
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        Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nden kütüphane projesine destek
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        Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi İl Merkezi Kadın Kolları, deprem bölgesinde inşa edilecek ve Türk Kızılay Kadın Gönülleri adına hayata geçirilecek olan kütüphane projesi için destek sağladı.

        Türk Kızılay Eskişehir İl Merkezi Başkanı Egemen Temizsoy, projeye destek için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kütüphanelerin, bilgiye ulaşmanın ve eğitimin temel taşlarından olduğunu vurguladı.

        Deprem bölgesindeki çocukların ve gençlerin umutlarını yeşertecek bu projenin hayata geçirilmesine destek verenlere teşekkür eden Temizsoy, "Bu anlamlı projeye gönüllü olarak katkıda bulunan Kızılay Kadın Teşkilatımıza, bağışçılarımıza ve bu iyilik hareketine destek olan Eskişehir halkına teşekkür ediyorum." dedi.

        Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi İl Merkezi Kadın Kolları Başkanı Gülay Güneş ise deprem bölgesindeki çocuklar için inşa edilecek kütüphanenin, onların hayata daha güçlü tutunmalarına vesile olacağini belirterek, bu anlamlı projede emeği geçen bağışçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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