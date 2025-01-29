Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerledi.

Kütahya'da kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

Eskişehir ve Kütahya'da kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

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