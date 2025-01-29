Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu

        Eskişehir ve Kütahya'da kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir ve Kütahya'da sis etkili oldu
        ABONE OL

        Eskişehir ve Kütahya'da kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı.

        Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

        Yoğun sis nedeniyle sürücüler, yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        - Kütahya

        Kütahya'da kent merkezinde gece yarısından itibaren görülen yoğun sis, sabah da etkisini sürdürdü.

        Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücüler, takip mesafesini koruyarak ilerledi.

        Sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Trump'tan Musk'a: Astronotlarımızı geri getir
        Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?
        Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...
        Eskişehir'de kapalı pazar yeri için Büyükşehir Belediyesine yer tahsisi yap...
        Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası
        Eskişehir'de trafiği tehlikeye düşüren 3 motosikletliye para cezası
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 faaliyet raporu açıklandı
        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2024 faaliyet raporu açıklandı
        Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nden kütüphane projesine destek
        Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi'nden kütüphane projesine destek
        Eskişehir'de "Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı" sergisi açıldı
        Eskişehir'de "Alp Ruhu, Bilge Akıl: Türk Savaş Sanatı" sergisi açıldı