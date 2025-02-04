Bir yılda yendiği kanserle mücadelesini sanat eserine dönüştürdüğü taşlarla yansıtıyor

GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de meme kanseriyle olan mücadelesini 1 yılda kazanan Sevinç Ergin, bu süreçte yaşadıklarını sahil taşlarını boyayarak oluşturduğu tablolara yansıtarak kanser hastalarına umut aşılıyor.

Eskişehir'de yaşayan 52 yaşındaki Sevinç Ergin'e, 2016'da tatil için gittiği Antalya'da koltuk altındaki kitleyi fark etmesiyle gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu.

Daha sonra döndüğü Eskişehir'de tedavisi başlayan Ergin, bu süreçte ameliyatlar geçirdi. Ev ve hastane arasında adeta mekik dokuyan, saçları dökülen Ergin, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördü.

Ailesi ve arkadaşlarının da desteğiyle 1 yıllık zorlu sürecin ardından iyileşen Ergin, iç dünyasını sanatla yansıtmaya karar verdi.

Gittiği sahillerden topladığı taşları boyayarak şekiller oluşturan ve çizdiği resim tablolarıyla bütünleştiren Ergin, 100'ün üzerinde eseriyle sergiler açarak kanserle mücadelesini diğer hastalara moral aşılamak için anlatıyor.

- "Kendimi kanseri yenmiş birisi olarak görmek istiyordum"

Sevinç Ergin, AA muhabirine, kanserin bir gün kendi başına geleceğini tahmin bile edemediğini söyledi.

Hastalığın tedavisinde zor dönemler geçirdiğini anlatan Ergin, kanserle mücadele ettiği zamanların sadece kendisini değil ailesini de yıprattığını vurguladı.

Ergin, bu süreçte psikolojisinin de bozulduğunu ifade ederek, "Kendimi kanseri yenmiş birisi olarak görmek istiyordum. Araştırdıkça psikolojim kötü etkileniyordu. Tedavi süreci sırasında bedenim tedaviye yanıt verdi ancak ruhum bir türlü düzelmiyordu. Bu hastalık sizi çok etkilediği gibi ailenizi, çocuklarınızı, eşinizi de yıpratıyor. Uzun bir süre de psikolojik tedavi gördüm." dedi.

Hastalığın etkilerinden kurtulmak için güçlü kalmaya çalıştığını belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Ben bu süreçte bir organımı, lenflerimi, saçlarımı, kaşlarımı, çoğu şeyi kaybettim ancak umudumu asla kaybetmedim, biliyordum ki asıl umudumu kaybedersem o zaman yenilirdim. Saçlarım yoktu. Kızıl saçı çok sevdiğim için bir peruk aldım, gayet doğal duruyordu. Uzun, dalgalı ve kızıl perukla sürecimi tamamladım. Bir gün sahilde yürürken denizin kenarında bir sürü taş gördüm. Renkleri yoktu, donuk, gri ve soluk taşlardı. Denizin dalgaları ve gel-gitleriyle dışarı atılmış taşlardı. O an taşları da tıpkı kendi hayatımız gibi renklendirebileceğimi ve boyayabileceğimi düşündüm. Böylelikle bir sergi açmayı planladım. Taşları boyamaya başladım. Kendimi geliştirmek için bir kursa yazıldım."