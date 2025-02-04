Eskişehir'de arkadaşını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde arkadaşını pompalı tüfekle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Okan E'nin yanı sıra öldürülen Erkan Şalt'ın annesi Neşe Şalt ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada olay sırasında aynı evde bulunan Hasret K. ile Bulut Y'nin tanık olarak dinlenmesinin ardından savunmasını yapan sanık Okan E. suçlamaları kabul etmeyerek, arkadaşı Hasret'in evde kalması için evi günlük apart olarak tuttuğunu söyledi.

Olay günü evde bulunan maktul Erkan ile Osman ve Hasret'le evde uyuşturucu kullandıklarını öne süren Okan E, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım Bulut Y'nin sosyal medyadan tüfek paylaştığını görünce ona 'hediye eder misin?' diye sordum. Tüfekle birlikte oturduğumuz eve geldi. Tüfek boştu, bir kez bastım ve ateş almadı. Ancak ikinci basmamda tüfek ateş aldı ve Erkan Şalt'ı yüz kısmından yanlışlıkla vurdum. Erkan yere yığıldı. Bir anda herkes panikleyerek kaçmaya başladı. Erkan'ın başında şoke oldum ve ağlamaya başladım. Erkan benim arkadaşımdır ve aramızda hiçbir husumet yoktur. Olaydan dolayı çok pişmanım, dikkatsizlik sonucu kazaen bu olay olmuştur. Silahı doğrultup ateş etmedim. Kucağımdayken silah ani bir şekilde patladı."

Maktul Erkan Şalt'ın annesi Neşe Şalt ise oğlunun kasten öldürüldüğünü ve sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sanık, ateş etmeden önce iki kere oğluma seslenmiş. Kasıtlı bu, iki kere söylüyor. Oğlumun kasıtlı olarak öldürüldüğünü düşünüyorum. Oğlumun 10-15 gün eve gelmediği olurdu. İlk defa benden helallik alarak evden ayrılmıştı. Kasten öldürüldü."

Daha sonra Mahkeme Başkanı, savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında, sanık Okan E'nin eldeki deliller doğrultusunda olayı "olası kastla kasten öldürme" suçundan gerçekleştirdiğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.