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        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Koordinasyon Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:52
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        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Toplantısı yapıldı
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        Eskişehir'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ölçme, Değerlendirme ve İzleme Koordinasyon Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya katılan uygulama okullarının müdürleri ve komisyonda görevli öğretmenler, uygulanacak öğretim programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren öğretim programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaları planladı.

        Öğretim programlarının ve ders kitaplarının uygulanabilirliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda Eskişehir'de Seyitgazi Cevizli İlkokulu, Çifteler Fatih İlkokulu, Cengiz Topel İlkokulu, Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu, Mahmudiye Ortaokulu, Eskişehir Anadolu Lisesi, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Fadime Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gözlemler yoluyla saha görüşlerinin doğrudan alınması planlandı.

        Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Aydın, Milli Eğitim Bakanlığının yeni eğitim programında, sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsendiğini belirterek, bu yaklaşımla ölçme değerlendirme uygulamalarında tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri arasında denge sağlandığını ifade etti.

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